Starballerina Michaela DePrince mit 29 Jahren verstorben

DePrince sei ein "Leuchtfeuer der Hoffnung für viele Menschen" gewesen, "das zeigt, dass Schönheit und Größe auch aus den dunkelsten Orten aufsteigen können".

Michaela DePrince verlor ihre Eltern früh: Ihr Vater wurde im Bürgerkrieg in Sierra Leone getötet und ihre Mutter erlag einer schweren Erkrankung. Nach einer Adoption zog sie im Alter von vier Jahren in die USA.

Ihre Ausbildung absolvierte DePrince an der "Jacqueline Kennedy Onassis School" am "American Ballet Theatre". Größere Bekanntheit erlangte sie durch eine Rolle im Dokumentarfilm "First Position - Ballett ist ihr Leben". Auch bei der US-Version von "Dancing Stars" macht sie mit. Als Autorin war DePrince ebenfalls tätig: Neben ihrer Autobiografie "Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina" veröffentlichte sie auch ein Kinderbuch.