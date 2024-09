Tragischer Tod: "America's Got Talent"-Star stirbt mit nur 17 Jahren

Emily Gold hatte vor mehreren Monaten bei "America's Got Talent mit ihrem Tanzteam der Los Osos High School an einem ersten Casting teilgenommen.

Erst vor Kurzem hatte sie einen großen Auftritt in der US-Show absolviert. Am 14. August 2024 fand das Viertelfinale von "America's Got Talent" statt, bei dem die Tänzerinnen der Los Osos High School mit ihrer Choreografie für ohrenbetäubenden Applaus und Standing Ovations gesorgt hatten.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.