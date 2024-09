Adelsexpertin: In Kates neuem Video verbirgt sich große familiäre Veränderung

Aufatmen bei den Royals: Wie diese Woche bekannt wurde, hat Prinzessin Kate ihre Chemotherapie abgeschlossen. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William zeigte sich in einer persönlichen Videobotschaft erleichtert. Sie werde sich jetzt darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben.

In den vergangenen Monaten war die künftige Königin nur selten zu sehen gewesen. Zuletzt hatte sie sich bei der Siegerehrung des Tennisturniers von Wimbledon im Juli öffentlich gezeigt.

Nach Meinung der Adelsexpertin und Autorin Tessa Dunlop, die ein Buch über die verstorbene Königin Elizabeth II. und deren Mann Prinz Philip geschrieben hat, hat sich Sachen Familiendynamik bei den Royals zuletzt einiges verändert. "Kate fand neue Stärke" "Mit sorgfältig kuratiertem Filmmaterial schafft es die Prinzessin, in drei Minuten mehr mit der Öffentlichkeit zu teilen, als sie in den letzten drei Jahrzehnten getan hat. William und Kate genießen ausgelassene Momente der Zuneigung und Kate beschreibt, wie wichtig es ist, 'zu lieben und geliebt zu werden'", analysiert Dunlop im Gespräch mit der Zeitung The Mirror. "Wir sehen eine neue Version einer Familie der Monarchie, die im Lichte einer ernsten Gesundheitsproblematik neu inszeniert und sorgfältig choreographiert wurde." Der Clip vermittle auch, dass die Familie optimistisch in die Zukunft blicke. Kate habe "sich nicht nur mit ihrer Krebserkrankung abgefunden, sondern sich auch an ihre neue Realität gewöhnt". "Die Prinzessin spricht von Demut und der Schwierigkeit, sich ihrer eigenen Verletzlichkeit zu stellen, aber wie die Bäume, die sie umgeben, spürt man eine neu gefundene Stärke. Kate hat nicht nur den Krebs bekämpft, sie hat auch ihre Stimme gefunden", meint Dunlop im Mirror-Gespräch weiter. "Die Botschaft ist klar: Der Prinz und die Prinzessin mit ihren bildhübschen Kindern bleiben der Fels, auf dem die Zukunft der Monarchie ruht."

"Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", hieß es in Kates Botschaft. "Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren." Kate betonte, eine "Reise" mit Krebs sei komplex, beängstigend und unvorhersehbar. "Mit Demut bringt es dich Auge in Auge mit deinen eigenen Schwächen auf eine Weise, über die du noch nie nachgedacht hast und damit auch eine neue Perspektive auf alles." William und sie hätten über einfache, aber wichtige Dinge im Leben nachgedacht, die für viele Menschen normal erschienen. "Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben", betonte Kate. Trotz allem, was geschehen ist, gehe sie mit einem neuen Gefühl der Hoffnung und Dankbarkeit für das Leben in diese Phase der Genesung. Allen Krebspatienten und Krebspatientinnen versicherte Kate ihre Unterstützung.

Kate hatte ihre Erkrankung im März in einer ebenfalls sehr persönlichen Videobotschaft öffentlich gemacht. Ein prägender Moment für die Königsfamilie: "Während alle um sie herum offenbar den Verstand verloren hatten, hielt Kate - im Allgemeinen nicht bekannt für bahnbrechende Ansprachen - die Rede ihres Lebens", meinte Dunlop damals im Independent. Kate habe mit ihrer gezeigten Menschlichkeit und Zerbrechlichkeit daran erinnert, dass Schmerz keine Hierarchie kenne. Dunlop verglich das Video mit einer Ansprache der jungen Elizabeth, die sich an ihrem 21. Geburtstag einem Leben im Dienst verschrieben hatte. "Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden", so versprach die damalige Thronfolgerin im Jahr 1947, wolle sie ihren Untertanen widmen. Kate habe in ihrer eigenen Stunde der Not anderen gedankt und sich zuversichtlich an Menschen gewandt, die selbst an Krebs erkrankt seien.