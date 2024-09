König Charles' 2 Worte an das Personal nach Queen-Tod zeigten seine Zerrissenheit

Der britische Adelsexperte und Autor Robert Hardman beschreibt in seinem Buch "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" auch den letzten Tag im Leben der Queen. Charles habe damals "geglaubt, dass die Königin noch Tage, nicht Stunden, zu leben hatte", zitierte die Zeitung Daily Mail aus dem heuer erschienenen Werk.

Als Charles versucht habe, Sohn William zu erreichen, um ihn über den Zustand seiner Großmutter zu informieren, kam es demnach zu einem besonderen Moment, der seine Zerrissenheit in dieser schwierigen Zeit zeigte. Charles habe William über die Telefonzentrale des Palastes kontaktiert, jedoch er sei gezwungen gewesen, der Person am Telefon schlicht zu sagen: "Ich bins", da Charles in dem Moment klar geworden sei, "dass er noch nicht verraten konnte, dass er König war", heißt es in Hardmans Buch.

Inzwischen hat sich Charles in seiner neuen Rolle eingefunden. Erhatte das Versprechen seiner Mutter zum lebenslangen Dienst an seinem Volk nach ihrem Tod erneuert. Das sagte der 75-Jährige in seiner ersten Rede an die Nation als neuer Monarch. Seine Mutter habe einst versprochen, "ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein", dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Dieses Versprechen habe sie gehalten und er wolle es nun erneuern, sagte Charles. Er hatte sich auch direkt an seine verstorbene Mutter gewandt. "Liebste Mama, während du deine letzte große Reise zu meinem lieben verstorbenen Papa beginnst, will ich nur eines sagen: Danke", sagte er in einer im Voraus aufgezeichneten Rede. "Danke für deine Liebe und Hingabe für unsere Familie und für all die Nationen, denen du so fleißig gedient hast in all den Jahren."

Er wisse, dass der Tod seiner Mutter in seinem Land und aller Welt große Trauer auslöse und teile diese, sagte er. "Zuneigung, Bewunderung und Respekt" seien zum "Markenzeichen" ihrer Regentschaft geworden. Jedes Mitglied seiner Familie könne bezeugen, dass die Queen dies mit "Wärme, Humor und einer unbestechlichen Fähigkeit, das Beste im Menschen zu sehen" verbunden habe, so der Monarch.

Den zweiten Todestag von Queen Elizabeth verbrachten Charles und Camilla auf Schloss Balmoral. Für Charles war vor allem das zweite Jahr seit seiner Thronbesteigung eine große Herausforderung. Im Februar wurde bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist. Nur Wochen später machte auch seine Schwiegertochter Kate eine Krebsdiagnose öffentlich.

Charles hat seine öffentlichen Aufgaben inzwischen weitgehend wieder aufgenommen. Im Herbst will das Königspaar für einen offiziellen Besuch nach Australien und Samoa reisen.