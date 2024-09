Queen Elizabeth: Vor ihrem Tod verabschiedete sie sich von ihrem Liebling

"Sie haben mein Alter gesagt!"

"Leicht, gebrechlich und klein" sei die Queen gewesen, berichtet Pendry im Podcast Rosebud With Gyles Brandreth, als sie am 18. Juli 2022, also circa zwei Monate vor ihrem Tod, in den Stall kam, um ihr Lieblingspony Emma zu besuchen und ein letztes Mal mit ihr auszureiten. Als Geschenk für Emma hatte sie Karotten dabei.

Aufgrund ihres hohen Alters habe sie einen Reitschemel benötigt, um auf das Pony zu steigen, erinnert sich Pendry. "Als sie älter wurde, musste ich einmal im Jahr eine weitere Stufe anbringen." Nach dem Ausritt habe er sie heruntergehoben.