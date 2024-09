Kate beendet Chemo: Wie Charles hinter Palastmauern jetzt für sie da ist

Es war Williams erster öffentlicher Auftritt, seitdem sich seine Ehefrau am Vortag mit einer persönlichen Videobotschaft zu Wort gemeldet hatte. Darin kündigte Kate an, schrittweise wieder Termine wahrnehmen zu wollen. Sie werde sich aber vor allem darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben. Die künftige Königin hatte im März öffentlich gemacht, dass sie wegen einer Krebserkrankung mit Chemotherapie behandelt wird.

Kate kommt zurück

Kate soll nun in die Öffentlichkeit zurückkehren, wenn auch langsam. Sie arbeite bereits an Projekten, ist aus dem Palast zu hören. In den nächsten Monaten wolle sie wieder offizielle Termine wahrnehmen, kündigt die Princess of Wales an. Als gesetzt gelten die Feierlichkeiten zum "Remembrance Sunday" im November zum Gedenken an die Weltkriegstoten sowie das von Kate organisierte Weihnachtsliedersingen in der Westminster Abbey.

"Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", sagt Kate in ihrem Video. "Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren." Die Botschaft ist tief persönlich. Händchenhaltend und kuschelnd zeigt sich Kate mit William, oft im Bild sind die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6).