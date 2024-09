Prinzessin Kate erhielt 9 Monate Chemotherapie: Was das für sie bedeutete

Das größte Problem beim Einsatz von Zytostatika ist, dass sie nicht nur auf Tumorzellen, sondern auch gesunde Körperzellen wirken. Betroffen sind vor allem solche, die sich häufig teilen: Zellen der Haarwurzeln, der Schleimhäute in Mund und Darm sowie des blutbildenden Systems zum Beispiel.

Das kann zu Nebenwirkungen führen wie Haarausfall, Übelkeit, Schleimhautentzündungen zum Beispiel im Mund, Müdigkeit und Erschöpfung durch zu wenig rote Blutkörperchen und erhöhter Infektanfälligkeit durch zu wenig weiße Blutkörperchen. Nicht jede Chemotherapie geht mit vollständigem Haarverlust einher. Nach Ende der Therapie wachsen die Haare jeweils wieder nach.

Als geheilt gelten Patientinnen und Patienten in der Krebsmedizin in der Regel, wenn der Krebs auch nach fünf Jahren nicht zurückgekehrt ist. Ein Rückfall ist zwar auch dann nicht ausgeschlossen, er wird aber bei den meisten Tumorarten immer unwahrscheinlicher.

Kate: "Reise" mit Krebs ist komplex

"Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", hieß es in Kates Botschaft. "Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren." Kate betonte, eine "Reise" mit Krebs sei komplex, beängstigend und unvorhersehbar. "Mit Demut bringt es dich Auge in Auge mit deinen eigenen Schwächen auf eine Weise, über die du noch nie nachgedacht hast und damit auch eine neue Perspektive auf alles." William und sie hätten über einfache, aber wichtige Dinge im Leben nachgedacht, die für viele Menschen normal erschienen.