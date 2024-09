Nun verriet sie bild.de, was ihr Raab nach dem Kampf ins Ohr flüsterte – und wieso sie ihn für das TV-Spektakel kritisiert.

Als Stefan Raab (57) am Samstag, dem 14. September, zur Prime Time auf RTL im Boxring stand und damit sein TV-Comeback feierte, rückte das nicht nur ihn, sondern auch seine Gegnerin Regina Halmich (47) wieder ins Scheinwerferlicht. Wenig überraschend gewann die ehemalige deutsche Profi-Boxerin auch beim dritten Mal gegen den TV-Entertainer.

Diese netten Worte weiß Halmich durchaus zu schätzen, betont sie. Denn: "Stefan ist jemand, der nur wenige Menschen an sich heranlässt und der nur wenigen vertraut. Als wir nach dem Kampf im Ring standen und er mir ins Ohr geflüstert hat, war da auch wieder ein anderer Raab.“

Als der Boxkampf zu Ende war, flüsterte Raab Halmich gut sichtbar etwas ins Ohr – was, darüber konnte der TV-Zuseher aber nur spekulieren. Die Sportlerin über diesen Moment zu bild.de: "Stefan hat sich dafür bedankt, dass wir alles so durchgezogen haben und ich das mitgemacht habe. Er war dabei sehr höflich und meinte das auch ernst."

Raab, der beim Interview ebenfalls anwesend war, verteidigte sich grinsend: "Wir konnten dir wirklich nichts erzählen", erklärte er. "Weil es war so schwierig, das alles geheimzuhalten." Halmich über Details zu informieren sei aufgrund vieler kurseriender Gerüchte "zu gefährlich" gewesen, man wollte nicht, dass etwas über das TV-Comeback im Vorfeld an die Öffentlichkeit geriet. Geheimhaltung wurde beim RTL-Projekt groß geschrieben.

Auch in einem TV-Interview mit RTL-Society-Reporterin Frauke Ludowig ließ Halmich ihren Frust, sich auf den Kampf nicht optimal vorbereitet haben zu können, freien Lauf: "Die Vorbereitung und alles, was damit zusammenhing, da hätte ich mir wirklich mehr Kommunikation gewünscht. Da bin ich wirklich völlig im Dunklen gelassen worden." Und weiter: "Die Geschäftsführung von Raab Entertainment hat gesagt, sie wird mich über alles auf dem Laufenden halten – über jeden Schritt. "Das ist nicht passiert. Das war halt schwierig.“

Auch wenn der Abend versöhnlich ausging, findet Halmich auch kritische Worte gegen den Entertainer. Denn die beiden hätten zwar im Vorfeld miteinander telefoniert, aber zu Gesicht bekam sie ihn erst im Boxring, also unmittelbar vor dem Kampf. Für die mehrfache Weltmeisterin nicht in Ordnung: "Es kann gerade gegen jemanden, der nicht richtig boxen kann und der 30 Kilogramm schwerer ist, gefährlich werden, wenn man einen unkontrollierten Schwinger abbekommt."

Die Kritik seitens Halmich an Raab kommt nicht überraschend. Schon im Vorfeld gab Halmich im bunte.de-Interview zu bedenken: "Boxen ist kein Spaß, man steigt nicht so einfach in den Ring, da kann Blut fließen, da schlägt man sich leicht einen Cut über den Augen. Aber Stefan ist ein Kämpfer, der ganz schlecht verlieren kann, das hat man ja auch immer bei 'Schlag den Raab' gesehen."

Auf Instagram beanstandete sie, dass RTL "aus allem ein großes Geheimnis" machen würde. "Sowas gibt es bei mir nicht." Dazu postete sie eine Waage mit ihrem aktuellem Kampfgewicht.

Für sie selbst war der dritte Fight gegen Raab ihr allerletzter Boxkampf, betont Halmich gegenüber bild.de. Ihre Profikarriere beendete sie immerhin bereits 2007.