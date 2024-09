Stefan Raab verliert gegen Regina Halmich und kündigt TV-Comeback an

Raab überraschte bei der großaufgezogenen "Final Fight"-Show mit einem vergleichsweise gut austrainierten Körper. Technisch hatte er aber kaum eine Chance gegen die ehemalige Boxweltmeisterin. Der Entertainer war zumeist in der Defensive und steckte einige Treffer ein. Nach dem Kampf klagte er über Schmerzen im Rippenbereich. Immerhin hielt Raab sechs Runden durch und ging somit über die volle Distanz. Den Kampf verlor er aber deutlich nach Punkten.

Der deutsche Moderator und Entertainer Stefan Raab hat nach fast neun Jahren Pause ein Comeback im Fernsehen angekündigt. "Ich habe mir überlegt, ich mache wieder Shows", sagte der 57-jährige Raab Samstagabend in Düsseldorf nach einem Box-Schaukampf gegen Regina Halmich im Fernsehsender RTL. Bereits kommende Woche werde er auf den Bildschirm zurückkehren.

Vertrag für fünf Jahre

Einem Branchendienst zufolge schloss die Produktionsfirma von Raab mit RTL bereits einen mehrjährigen Vertrag über 90 Millionen Euro für Shows. Raab gab in einer Pressekonferenz nach dem Kampf weitere Details zu seinem Comeback bekannt. So habe er sich für fünf Jahre an den Kölner Sender gebunden.

Seine wöchentliche Show „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ solle ein Mix aus Entertainment, Quiz-Fragen und verschiedenen Spielen sein. Jeder könne sich dafür bewerben sagte Raab. Seine Rolle sei unter anderem, zu verhindern, dass der Kandidat oder die Kandidatin mit der Gewinnsume von einer Miillion Euro nach Hause geht.