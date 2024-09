Suchtprobleme: Kate Moss' Schwester Lottie verlässt After-Party auf allen Vieren

Dass das britische Top-Model Kate Moss in jungen Jahren kein Kind von Traurigkeit war und selbst heute noch gerne feiert, ist bekannt. Besorgniserregend waren aber die Worte ihrer jüngeren Schwester Lottie Moss , welche diese 2022 an ihre Follower richtete.

Ihren Fans gestand die junge Britin vor zwei Jahren, kokainsüchtig zu sein. Davor hatte sich das Model wegen ihrer Suchtprobleme in eine Reha-Einrichtung in den USA begeben. In einem TikTok-Video, in dem sie lippensynchron mit der Stimme einer anderen Person sprach, verriet sie: "Ich habe eine wirklich schlimme Abhängigkeit von Koks."

Lottie Moss landet nach After-Party auf allen Vieren

Moss feierte zuletzt auf der Abschlussparty des British Fashion Council und der Burberry London Fashion Week. Als sie die Feier in den frühen Morgenstunden verließ, hatte sie Schwierigkeiten damit, auf ihren Killer-Absätzen aufrecht zu stehen.

Die Schwester von Kate Moss wurde gesichtet, wie sie den Londoner Hotspot untergehakt bei Männer-Model James Yates, während sie gemeinsam die Straße entlanggingen. Schließlich versuchte Lottie Moss scheinbar, einem weggeworfenen Müllsack auf der Straße auszuweichen, als sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Der OnlyFans-Star zeigte in seinem ultra-kurzem Minirock fast mehr, als ihm lieb war, während er sich abmühte, aufzustehen.

Moss landete auf allen Vieren - ihr Smartphone und eine Zigarette in der Hand. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen zu sehen ist, wie die 26-Jährige versucht, sich vom Kopfsteinpflaster zu erheben. Sie trägt einen kurzen Minirock, auf dem Hinterteil bedruckt mit den Worten "Less is More" (zu sehen hier).

Lottie Moss ist die Tochter von Inger Solnordal und Kate Moss' Vater Peter Moss.

Psychische Probleme: "Man kann dankbar sein und trotzdem kämpfen"

Zu Beginn des Jahres hatte Lottie Moss auf Social Media offen über ihre Probleme mit der psychischen Gesundheit und Drogenmissbrauch gesprochen. Die Britin veröffentlichte im Jänner ein tränenreiches Video auf TikTok, in dem sie ihre Erlebnisse schilderten.

"Seit ich jung war, hatte ich mit Depressionen, Angstzuständen und Suchtproblemen zu kämpfen", erzählte sie ihren Followern. "Model zu werden und in dieser Branche tätig zu sein, machte es mir wirklich schwer, nicht so zu fühlen und immer dann Drogen und Alkohol zu verfallen, wenn ich traurig war. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht einmal mehr weiß, wer ich bin."