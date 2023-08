Frostiges Verhältnis: Lottie Moss packt über Schwester Kate Moss aus

Lottie Moss: "Wir stehen uns einfach nicht nahe"

Heute sieht das Model sein unterkühltes Verhältnis zu seiner älteren Halbschwester als keine Belastung an. Das sei aber nicht immer so gewesen. Früher hat sie aufgrund der distanzierten Art von Kate Moss an sich selbst gezweifelt.

"Ich konnte es nicht verstehen, warum jemand aus meiner Familie keine Beziehung zu mir haben wollte", sagte Lottie Moss. Mittlerweile habe sie sich aber damit abgefunden, dass ihre Schwester kaum Kontakt zu ihr pflegt.

"Wir sind einfach in vielen Dingen nicht einer Meinung. Ich liebe sie. Sie ist meine Schwester, aber wir stehen uns einfach nicht nahe. Es ist, wie es ist", so Lottie Moss über das frostige Verhältnis.