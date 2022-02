Lottie Moss: Kates Moss' jüngere Schwester wegen Kokain-Sucht auf Reha

Dass das britische Top-Model Kate Moss in jungen Jahren kein Kind von Traurigkeit war und selbst heute noch gerne feiert, ist bekannt. Besorgniserregend sind nun aber die Worte ihrer jüngeren Schwester Lottie Moss, welche die 24-Jährige an ihre Follower richtete. Wie ihre berühmte Schwester ist auch Lottie als Model tätig. Bereits in jungen Jahren begleitete sie Kate zu Fashion-Shows und hat auch schon früh Kontakte zur Londoner High Society geknüpft - und auch das Party-Gen scheint Lottie von ihrer älteren Schwester geerbt zu haben.

Lottie Moss: "Ich habe eine wirklich schlimme Abhängigkeit von Koks"

Ihren Fans gestand die junge Britin nun, kokainsüchtig zu sein. Erst kürzlich hatte sich das Model wegen ihrer Suchtprobleme in eine Reha-Einrichtung in den USA begeben. In einem TikTok-Video, in dem sie lippensynchron mit der Stimme einer anderen Person spricht, verriet sie nun: "Ich habe eine wirklich schlimme Abhängigkeit von Koks.“

In ihrer Bildunterschrift fügte Lottie Moss hinzu: "Wenn die Leute fragen, warum ich auf Reha bin. Wild, aber wahr."

Mittlerweile habe sie seit achtzehn Tagen kein Kokain mehr konsumiert, erzählte sie dann aber. Von ihren Fans bekam Lotti Moss viele unterstützende Worte zu lesen. Es regen sich jedoch auch warnende Stimmen. "Du kopierst immer deine Schwester, wie ich sehe", teilt ein Follower dem Model.