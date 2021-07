Wegen Kate Moss: Streit bei David und Victoria Beckham?

Kaum lassen sich zwei Promis mal gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken, schreiben Klatschmagazine schon so manch Skandal herbei. So geschehen auch bei Ex-Kicker David Beckham und dem britischen Model Kate Moss. Die beiden wohnten beide dem EM-Finale im Wembley-Stadion bei. Sie saßen beim Endspiel der Europameisterschaft nebeneinander und schienen sich während ihres gemeinsamen Aufenthaltes auf der Tribüne bestens zu verstehen. Nun behauptet Woman’s Day unter Berufung auf vermeintliche Insider, dass Beckhams Auftritt an Moss' Seite seine Ehefrau Victoria Beckham erzürnt haben soll.

Victoria Beckham: Eifersüchtig auf Kate Moss?

Von einer ernsthaften Ehekrise kann man zwar nicht sprechen, dennoch soll nach dem EM-Finale dicke Luft geherrscht haben im Hause Beckham. Demnach soll das ehemalige "Spice Girl" alles andere als erfreut reagiert haben, als sie die gemeinsamen Fotos von ihrem Mann und Moss gesehen hat. Es habe ihr nicht gefallen, dass sich ihr Gatte so dicht an das Model "gekuschelt" habe, so die Quelle des Magazins. Obwohl die beiden Stars mit einigen ihrer jeweiligen Kinder beim Spiel waren, würde die vertraute Art, die sie einander entgegen gebracht haben, die Fashion-Designerin mächtig gestört haben.