Kate Moss verkauft ihr 11,7 Mio.-Anwesen - zum Leidwesen ihrer Tochter

Völlig unerwartet verkauft das britische Model Kate Moss sein Londoner Anwesen. Wie die Daily Mail berichtet, soll Moss beschlossen haben, auf's Land zu ziehen, wo sie abseits des städtischen Trubels ein ruhiges Leben ohne Alkohol zu führen gedenkt. Aus diesem Grund soll ihre Villa, deren Wert auf rund 11,7 Millionen Euro geschätzt wird, nun auf den Markt kommen.

Kate Moss will künftig auf dem Land wohnen

Die Entscheidung komme selbst für das nächste Umfeld der 47-Jährigen unerwartet, so das britische Blatt. Vor allem für Moss' Tochter Lila soll das Vorhaben ihrer Mutter ein Schock sein, heißt es. Die 19-Jährige soll sehr an ihrem Zuhause hängen und ihren Freunden erzählt haben: "Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal in diesem Haus Verstecken gespielt habe, als es leer war, so wie es jetzt ist."

Es wird angenommen, dass Moss mit dem Verkauf ihrer Stadtvilla ordentlich Gewinn machen wird. Im Jahr 2011 hatte sie das Anwesen für rund 8,5 Millionen Euro erstanden. Mittlerweile ist das Haus, das von der Britin ausgesprochen exzentrisch eingerichtet wurde, im Wert gestiegen.