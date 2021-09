Ganz die Mama: Kate Moss-Tochter feiert freizügig Geburtstag

Ganz die Mama

In dem gewagten Outfit und mit den langen offenen Haaren erinnerte die Moss-Tochter dabei ganz an ihre Mama in jungen Jahren. In den 90er-Jahren hatte sich auch diese in ähnlich freizügigen Kreationen auf Events präsentiert. Unvergesslich: Bei der Elite Model Agency Party 1993 trug Kate ein hauchdünnes Metallic-Kleid, das ihre zierliche Figur zeigte, die zum Sinnbild für den populären, aber umstrittenen "Heroin-Chic" -Look wurde.

1999 ließ es Moss in einem ähnlichen Metallic-Kleid mit der mit ihr eng befreundeten Naomi Campbell, die sich damals auch in dem zu dieser Zeit angesagten Schiller-Look präsentierte, bei der legendären "Diamonds Are Forever"-Versace-Party krachen.