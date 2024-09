Küssend bei Brunch gesichtet: Insider klärt über Bennifers Verwirrspiel auf

Viele Jahre nach ihrer Trennung in den Nullerjahren wagten Jennifer Lopez und Ben Affleck einen zweiten Liebesanlauf, der mit gleich zwei Hochzeitszeremonien im Jahr 2022 gekrönt wurde. Doch das Glück sollte nicht lange halten: Lopez reichte vor wenigen Wochen die Scheidung ein. Jetzt heizte das Ex-Paar Gerüchte um eine mögliche Versöhnung an.

US-Promiportale berichten, Lopez und Affleck hätten in Los Angeles mit ihren Kindern das Beverly Hills Hotel besucht. Die Boulevardpresse deutete den gemeinsamen Ausflug als mögliches Anzeichen für ein Liebescomeback. Page Six berief sich auf eine namentlich nicht genannte Quelle, die behauptete, Lopez und Affleck händchenhaltend und einander küssend gesehen zu haben.

Trennung bleibt aufrecht

Jetzt stellt ein Insider aber klar, dass die Trennung nach wie vor Gültigkeit hat. Auch von einer Scheidung werde das Ex-Paar nicht absehen.

"Sie kamen alle zu einem lustigen Mittagessen zusammen, damit die Kinder Zeit verbringen konnten", stellte die Quelle gegenüber dem Magazin People klar. J.Lo "versucht, freundlich zu Ben zu sein. Sie treiben die Scheidung jedoch immer noch voran".

"Sie klären die finanziellen Details einvernehmlich", fügte der Insider hinzu und spielte damit darauf an, dass die beiden Stars angeblich keinen Ehevertrag unterzeichnet hatten, als sie sich im Sommer 2022 zunächst still und heimlich in Las Vegas trauten, um dann auf Afflecks Anwesen in Georgia in einem größeren Rahmen erneut "ja" zu sagen.