Prinzessin Kate: Die eine Regel, die George und Charlotte zuhause nie brechen dürfen

Denn das sogenannte Adelaide Cottage, ebenso wie die gleichnamige Stadt in Australien, benannt nach der deutschen Prinzessin Adelheid von Sachsen-Meiningen , die 1830 als Queen Adelaide britische Königin wurde, gilt als geschützter Raum. Zahlreiche Eingänge erschweren eine Beobachtung durch Paparazzi, zudem entfallen die sicherheitskritischen Fahrten durch London in verschiedene Schulen.

William und Kate würden ihre Kinder dann aber nicht auf ihr Zimmer schicken. Stattdessen rede man auf der Couch darüber. "Das Kind wird vom Schauplatz des Streits weggebracht und entweder von Kate oder William in aller Ruhe angesprochen. Die Dinge werden erklärt und die Konsequenzen dargelegt. Auch sie schreien ihre Kinder niemals an."

Obwohl sie nicht mehr im Palast leben, gelten für den Nachwuchs der Royals britischen Medienberichten zufolge spezielle Regeln. Die Boulevardzeitung The Sun schreibt unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass zuhause etwas nicht gebrüllt werden darf. "Schreien ist für die Kinder absolut tabu und jede Andeutung, dass jemand angeschrien werden könnte, wird mit einem Platzverweis geahndet", so der Insider.

Williams und Kates ältestes Kind - Prinz George - feierte am Montag seinen 11. Geburtstag. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das der Kensington-Palast zu dem Anlass am Montag herausgab, ist er in einem weißen Hemd und mit dunklem Sakko zu sehen. Er wirkt lässig mit einem Kettchen am Handgelenk. Der Zweite in der britischen Thronfolge blickt im Sitzen hinauf zur Kamera und lächelt. Dazu hieß es auf X sinngemäß: "Prinz George, alles Gute zum Geburtstag heute!"