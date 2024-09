Prinz Harrys Pläne für Großbritannien ohne Meghan

Großbritannien darf auf einen weiteren Besuch von Prinz Harry gespannt sein. Der Herzog von Sussex wird im September für eine Visite in seine Heimat reisen, um an einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London teilzunehmen.

Harrys Charity-Organisation, die ihn England verbindet Es wurde bekannt gegeben, dass der Herzog in seiner Rolle als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation Gast bei den jährlichen WellChild Awards sein wird. Die nationale Wohltätigkeitsorganisation für schwerkranke Kinder ist eine der wenigen in Großbritannien ansässigen Organisationen, mit denen der Prinz auch nach seinem Rücktritt von seinen königlichen Pflichten und seinem Umzug in die USA weiterhin in Kontakt geblieben ist.

Es wurde nicht erwähnt, dass seine Frau Meghan, die Herzogin von Sussex, Prinz Harry bei seinem geplanten England-Besuch begleitete soll - nachdem zuletzt berichtet worden ist, die ehemalige Schauspielerin habe geschworen, nie wieder einen Fuß nach Großbritannien zu setzen. Großbritannien ist "sein Zuhause" Harry hingegen, soll sich sehr wohl wünschen, weiterhin beruflich tätig zu sein in seiner Heimat. "Natürlich will er gern [nach Großbritannien] kommen, um seine Familie und Freunde zu besuchen und die Organisationen zu unterstützen, die ihm am Herzen liegen", sagte Prinz Harrys Anwältin bei einer Anhörung im Jahr 2022 vor Gericht in London. "Außerdem: Das hier ist sein Zuhause und wird es immer bleiben." Harry musste im Zuge seines Rücktritts von den royalen Pflichten einige militärische Ehrenämter und königliche Schirmherrschaften abgeben. Der Herzog von Sussex behielt jedoch seine Position als Schirmherr von WellChild, die er bereits seit sechzehn Jahren innehat. Auch im vergangenen Jahr hatte er den von der Organisation veranstalteten Awards beigewohnt.