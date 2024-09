George Clooney: Unruhestifter zwischen Erzfeinden Cruise und Pitt

"Jedem Schauspieler, den ich kenne, habe ich einen Brief von Bill Clinton geschickt", brüstete sich Clooney mit seinen Streichen. "Ich versuchte, ihren schlechtesten Film zu finden und sagte ihnen: 'Also war ich im Flugzeug und habe mir deinen Film angesehen.'"

In der Show erinnerte sich Clooney daran, dass Talkmaster Kimmel ihm einmal gefälschtes Briefpapier geschenkt hatte, das angeblich von Bill Clinton bzw. Brad Pitt stammte. Clooney erklärte, dass er das Papier benutzt habe, um Freunde zu täuschen. Er habe Briefe geschrieben und so getan, als kämen sie eben von Clinton oder Pitt.

Clooney ließ Tom Cruise glauben, er sei Brad Pitt

Seinem Kollegen Tom Cruise habe er einmal einen besonders gemeinen Streich gespielt. Clooney gestand, dem Action-Star eingeredet zu haben, Brad Pitt wolle eine Fortsetzung ihres Films "Interview mit einem Vampir" drehen. In seinem Brief an Cruise, in dem er sich als Pitt ausgab, meinte er auch, dass Pitt nun die von Cruise dargestellte Figur Lestat de Lioncourt übernehmen wolle.

Brad Pitt und Tom Cruise spielten neben Kristen Dunst die Hauptrollen in dem Gothic-Horrorfilm, der auf dem gleichnamigen Roman von Anne Rice aus dem Jahr 1976 basiert. Pitt porträtierte im Film den Vampir Louis de Point du Lac, Cruise Lestat.