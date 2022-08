Wählerisch: Brad Pitts Liste von Stars, mit denen er nie wieder drehen will

Brad Pitt zählt seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Der 58-Jährige, der sein Studium für Journalismus und Werbung zwei Wochen vor dem Abschluss abgebrochen hat, um in L.A. sein Glück als Schauspieler zu versuchen, hat sich nicht nur auf der Leinwand einen Namen gemacht und in einer Reihe an Kultfilmen mitgewirkt. Auch als Filmproduzent ist Pitt seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz. Er ist außerdem Mitbegründer und alleiniger Eigentümer der Filmproduktionsfirma Plan B Entertainment. Kein Wunder, dass es für viele eine Ehre ist, an der Seite des gefeierten Oscarpreisträgers zu drehen. Was die Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, betrifft, gilt der Ex-Mann von Angelina Jolie aber als ausgesprochen wählerisch.

Brad Pitt weiß, was er will

Brad Pitts "Bullet Train"-Co-Star Aaron Taylor-Johnson verriet gegenüber dem Branchenblatt Variety, dass Pitt eine Liste an Leuten führe, mit denen er buchstäblich nichts zu tun haben möchte. Taylor-Johnson beschreibt Pitt zwar als "bescheidenen und liebenswürdigen Menschen". Was seine Karriere betrifft, habe der Hollywoodstar jedoch klare Vorstellungen.