Dekadenter geht nicht: Die teuersten Geburtstagspartys der Stars

Die teuersten Geburtstagspartys der Stars

Die Britin ist generell dafür bekannt, dass sie gern feiert. Und so verwundert es auch nicht, dass sich Moss ihre Geburtstage auch so einiges kosten lässt. So soll das Model 2007 mal eben 100.000 Pfund (rund 119.000 Euro) verschleudert haben für einen Kurztrip mit ihrem damaligen Partner Jamie Hince. Damals mietete Moss einen Privatjet, mit dem das Paar und fünf weitere Freunde auf die Partyinsel Ibiza flogen. Dort wurde angeblich bis um sieben Uhr morgens in diversen Clubs getanzt. "Kate wollte weggehen und wild sein", gab eine Quelle laut der britischen Tageszeitung "The Sun" an. "Kate macht keine halben Sachen. Sie hat einfach 100.000 Pfund verprasst."