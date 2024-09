Prinz Harrys großer Auftritt in New York von Drama um Meghan überschattet

Prinz Harrys großer Auftritt bei Solo-Reise in New York

Der Herzog von Sussex war via Linienflug von Kalifornien nach New York gereist - ohne Meghan. Am Dienstag nahm er beim Gipfel der Clinton Global Initiative teil und erhielt Standing Ovations.

Bei der Veranstaltung präsentierte sich Harry von seiner souveränen Seite, als er eine leidenschaftliche und eloquente Rede über die Gefahren sozialer Medien für Kinder hielt. Er betonte auch, wie wichtig es für ihn ist, in die Fußstapfen seiner Mutter, Prinzessin Diana, zu treten, die er stets im Herzen trägt.