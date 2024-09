Hochzeit 6 Jahre in Vorbereitung: Der historische Brautlook von Prinzessin Theodora

Am 28. September heiratete Theodora, die Tochter des verstorbenen Königs Konstantin und Königin Anne-Marie , ihren amerikanischen Verlobten in einer griechisch-orthodoxen Hochzeitszeremonie in Athen, Griechenland.

Prinzessin Theodora: Alles über ihren Brautlook

Das Paar gab sich in der Mariä-Verkündigungs-Kathedrale das Jawort, in derselben Kirche, in der auch schon Theodoras Eltern am 18. September 1964 geheiratet hatten. König Konstantin und Königin Anne-Marie waren fast 60 Jahren verheiratet.

Aus der langjährigen Ehe gingen fünf Kinder hervor: Prinzessin Alexia und Kronprinz Pavlos, Prinz Nikolaos, Prinzessin Theodora und Prinz Philippos.