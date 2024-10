Wird ihm Diddy-Skandal zu viel? Sorge um Justin Biebers Gesundheitszustand

Der Skandal um Sean "Diddy" Combs scheint auch an Justin Bieber nicht spurlos vorbeizuziehen.

Über die ehemals enge Beziehung des einstigen Teenie-Stars Bieber zum in Ungnade gefallenen "Diddy" wird seit der Anklage des Rappers heftig spekuliert. Bieber und seine Ehefrau Hailey Bieber sind außerdem vor Kurzem Eltern geworden. Und so schön die Baby-News auch sind - in Summe dürfte Justin Bieber derzeit ziemlich unter Stress stehen.

Abgemagert: Fans in Sorge um Justin Bieber Schon als sich der Popstar Ende September unterwegs zu einem Dinner mit seiner Frau zeigte, fiel Fans auf, dass der 30-Jährige einen besorgniserregend "dünnen" Eindruck machte. "Er sieht nicht gesund aus und das tut mir im Herzen weh", kommentierte ein Social-Media-User Fotos, welche unter anderem von der Daily Mail veröffentlicht wurden (zu sehen hier). "Justin sieht fertig aus. Vielleicht fällt es ihm schwer, ein frischgebackenes Elternteil zu sein, oder diese Diddy-Sache macht ihm zu schaffen", wurde spekuliert.

Auch als Justin und Hailey Bieber kürzlich ihren fünften Hochzeitstag feierten, machte der Musiker einen hageren und angespannten Eindruck. Anlässlich des Jubiläums aßen die beiden, die im August erstmals Eltern geworden waren, im Restaurant Baltaire im Stadtteil Brentwood in Los Angeles zu Abend. Als sie das Restaurant verließen, schien die 27-jährige Hailey ihren Ehemann zu beschützen, als sie mehrere Meter vor ihm herging, während ihre Sicherheitskräfte im Schlepptau blieben (zu sehen hier). Verstörende Videos von Sean "Diddy" Combs und Justin Bieber aufgetaucht Während sich Fans besorgt um Biebers Gesundheit zeigen, kursieren weiterhin Gerüchte über seine einst enge Beziehung mit dem in Ungnade gefallenen Rapper Sean "Diddy" Combs. Im Netz zirkuliert etwa ein Clip aus dem Jahr 2009, in dem ein damals 15-jähriger Bieber zu sehen ist, wie er mit Combs abhängt, während der Rapper mit den 48 Stunden prahlt, die sie zusammen verbringen würden, und dass er "nicht verraten darf", was sie tun werden. Eine Andeutung, die für Spekulationen darüber sorgt, warum sich Bieber von Combs distanziert hat. Veröffentlicht wurde das alte Video im Zuge der laufenden Ermittlung wegen Menschenhandels und sexuellen Missbrauchs gegen den Rapper Combs. Ein weiteres Video von Combs und einem jungen Justin Bieber wirft ebenfalls Fragen auf. Der Clip zeigt, wie der Rapper den ehemaligen Teenie-Star im Studio begrüßt, zu einem Zeitpunkt, als Biebers eigene Gesangskarriere begann. Combs will in dem Video von Bieber wissen, warum dieser den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. "Was geht, Mann, gehts dir gut?", fragte der Gründer von Bad Boy Records im Video. "Ausverkaufte Arenen und alles? Du fängst an, dich anders zu verhalten, oder? Du hast mich nicht angerufen und Zeit mit mir verbracht, wie wir es früher getan haben."

Bieber, der damals etwa 16 Jahre alt war, beginnt zu stottern und antwortet: "Ich meine, du hast während all meiner Projekte und was auch immer versucht, mit mir in Kontakt zu treten – aber du hast nie meine Nummer bekommen." Combs holt daraufhin sein Handy raus und sagt zu seinem jungen Kollegen: "Ich werde dir meine Nummer sagen." Die kurze Interaktion beunruhigte einige Fans, die in den sozialen Medien Biebers Verhalten zu analysieren versuchten. Viele bezeichnen das Videomaterial in Summe als "verstörend". Justin Bieber selbst schweigt zu den Anschuldigungen und der Verhaftung des Rappers beharrlich.