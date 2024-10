TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann über 40 Mal operiert: "Sehne Tod herbei"

Rund 40 OPs: Kühnemann über körperliche Leiden

Sie selbst ist schon länger schwer erkrankt. Mittlerweile hat die Medizinerin, die 1971 über "Parotistumoren im Kindesalter" promovierte, rund 40 Operationen hinter sich, wie sie jetzt erzählte.

Darunter sieben Eingriffe am Rücken, acht an den Füßen und vier Eingriffe an der Hand. Grund waren Stürze und Überlastungen. Ihr Körper sei dementsprechend geschwächt. Seit einiger Zeit ist die Moderatorin deswegen auf eine Gehhilfe angewiesen. An ihrem Körper sei "nichts mehr heil", verriet Antje-Katrin Kühnemann gegenüber der AZ.