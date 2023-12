Wilde Zeiten: Feuchtfröhliche Party-Fotos von William, Kate und Harry

Während zu Silvester an vielen Orten die Korken knallen, verbringen die britischen Royals den letzten Tag des Jahres eher besinnlich. Zu Silvester stand bisher ein Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Kathedrale in Sandringham auf dem Programm. Auch am Neujahrstag wird es wieder einen Gottesdienst geben. Prinz William und Ehefrau Kate sollen gerne mit den Eltern der Prinzessin in Buckinghamshire feiern, da sie Weihnachten oft nicht zusammen verbringen können.

Prinz William und seine Frau verstanden es früher aber auch, ausgelassen zu feiern. In den Nullerjahren wurden die beiden und auch Prinz Harry immer wieder sichtlich angeheitert nach durchzechten Nächten auf den Rücksitzen ihrer Autos geknipst.