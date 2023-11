Zwei weitere Missbrauchsklagen gegen Rapper P. Diddy

Nach seiner Ex-Freundin Cassie werfen zwei weitere Frauen dem Rap-Mogul Sean "Diddy" Combs sexuellen Missbrauch vor. In einer am Donnerstag in New York eingereichten Klage wirft eine Frau namens Joi Dickerson-Neal dem 54-jährigen US-Rapper und Produzenten vor, sie im Jahr 1992 "unter Drogen gesetzt, sexuell angegriffen und missbraucht" zu haben. Die Taten habe er gefilmt und sie als "Rache-Porno" weiterverbreitet.