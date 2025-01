Die knallharte Erziehung, die Carole Middleton Tochter Kate zukommen ließ

Im Gegensatz zu ihrer Schwägerin Meghan hat sich Catherine an das strenge Hofprotokoll gut gewöhnt - Experten zufolge nicht zuletzt deswegen, weil sie vonseiten ihrer Mutter Carole Middleton eine eiserne Erziehung genossen hatte.

Adelsexpertin Ingrid Seward beschrieb die Unternehmerin einmal als äußerst "ehrgeizig". Mit ihrer ambitionierten Art soll Carole Middleton einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass ihre Tochter Kate bei allem, was sie angeht, erfolgreich ist – und auch ihr royales Leben im Rampenlicht mit Bravour meistert. "Kate ist ein Produkt ihrer Mutter, sie wurde erzogen, um alles perfekt zu machen", wird Seward vom britischen Mirror zitiert.

"Sie hat als junges Mädchen Segeln und Klettern und Skifahren gelernt. Sie liebte es zu kochen, sich zu verkleiden und Kleidung zu nähen. Sie lernte Klavier, ihr Vater brachte ihr bei, Tennis auf hohem Niveau zu spielen", so die Adelskennerin über Prinzessin von Wales. Carole Middleton soll dabei eine wichtige Rolle gespielt haben: "All diese Fähigkeiten kamen, weil ihre ehrgeizige Mutter sie ermutigte, diese zu erlernen. Es gibt nichts, was sie nicht kann."

Carole Middleton soll Kate aber nicht nur eingetrichtert haben, nach Perfektion zu streben. Laut Seward soll auch Kates Zurückhaltung und ihre Bereitschaft, im Hintergrund zu bleiben, dazu beitragen, dass sie auf dem royalen Parkett eine so gute Figur macht. "Sie ist geduldig und hat die Fähigkeit zuzuhören", lobt die Expertin Kate, die am 9. Jänner ihren 43. Geburtstag gefeiert hat.