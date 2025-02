Filmkritik zu "A Complete Unknown": So macht's wieder Spaß mit Bob Dylan

Ein unscheinbarer Typ mit umgehängter Gitarre steigt 1961 in New York aus einem Bus und besucht sein großes Idol, Folklegende Woody Guthrie, im Krankenhaus. Auch Musikmanager Pete Seeger ist gerade zu Besuch bei dem an der Nervenkrankheit Chorea Huntington erkrankten Woody. Bob, der complete unknown, spielt ihnen einen seiner Songs auf der Gitarre vor, und er gefällt. „Song to Woody“ ist der Beginn der großen Karriere von Robert Zimmerman alias Bob Dylan.

Es ist nichts weniger als die Genese einer Musiklegende, an der uns Regisseur James Mangold in seinem oscarreifen Film zweieinhalb Stunden teilhaben lässt. Die Entwicklung eines armen jungen Mannes aus Minnesota zu einem der größten Musiker und Songtexter, ja: Literaten unserer Zeit mit all seinen Zweifeln, Visionen und Amouren. Den rasanten Aufstieg Bob Dylans vom Folksänger in kleinen Clubs über seine Auftritte in Konzertsälen bis an die Spitze der Musikcharts. Auch seine Frauengeschichten werden behandelt: seine Beziehung zu Joan Baez ebenso wie die zu seiner Lebensliebe Suze Rotolo, die hier Sylvie Russo heißt.