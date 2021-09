Wrabetz übt Regierungskritik: Grüne "bringen auch nichts wirklich weiter"

In dem Zusammenhang relevant sein könnte, dass die EU-Kommission die geplante Digitalmedienförderung, die Brüssel vorab prüfen muss, kurz vor Fristende beanstandet hat. Die Einwände sollen die Rundfunkförderung betreffen. Die Förderung soll nun bis Jahresende beschlussreif sein.

Die digitale Zukunft und hier besonders die Situation am Markt der Streaming-Plattformen waren das zentrale Thema von Senderchefs. Hier stehen die Zeichen in Österreich auf Kooperation. „Keinerlei Denkverbote“ gab der designierte ORF-Generaldirektor Weißmann in Bezug auf die Zusammenarbeit mit heimischen Privatsendern als Devise aus. „Mir und dem ORF geht es darum, die Hand auszustrecken und österreichische Inhalte zu forcieren.“ Platz beim künftigen ORF-Player – sofern es eine Digitalnovelle erlaubt – sei „im Prinzip“ auch für Private.

Als denkbare Variante führte Weißmann die Plattformen von ARD und ZDF an, die künftig Inhalte beim jeweils anderen auffindbar machen, ohne die eigenen Mediatheken aufzugeben. „So etwas kann ich mir auch für Österreich vorstellen,“ sagte der künftige ORF-Chef.

ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker freute sich über „neue Töne“ vom Küniglberg herunter. Auch ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider konstatierte einen „Paradigmenwechsel“: „Wir sind in eine Phase eingetreten, in der es wirklich um Zusammenarbeit geht.“ Für den Ex-Rundfunk-Pirat ist das „fast grotesk“. Jetzt aber gebe es eine „Win-win-Situation, die in die Zukunft gerichtet ist“.