50 Jahre Satel Film: "Geschichten, die die Menschen berühren"

Das ist auch eine Kulturänderung, die durch die Streaming-Plattformen angeschoben wurde?

Wolkenstein: Zu meiner Zeit war ein deutschsprachiger Film, egal ob Kino oder Fernsehen, wahnsinnig schwer außerhalb des Sprach-Raumes zu vertreiben. Das war mit hohen Kosten etwa für den regionalen Vertrieb, die Film-Kopien, das Marketing verbunden und das für jedes einzelne Land. Da musste man als Produzent erst jemanden finden, der bereit war, Hundert Tausende zu investieren in der Hoffnung, das Geld irgendwann wieder zurückzuverdienen. Das heißt, die Plattformen forcieren nun die Internationalisierung des Geschäfts und der Inhalte.

Und was ist die Kehrseite der Medaille?

Wolkenstein: Es birgt das die Gefahr, dass lokale Eigenheiten, die Individualität verloren geht und man im Mainstream landet. Mit den US-Produktionen hat man sich über Jahrzehnte weltweit ein Publikum herangezogen, das nicht erkennt, wie mies manches gespielt ist, wie mies manche Geschichten erzählt sind – glücklicherweise gibt es aber immer wieder welche, die zum Niederknien sind, allerdings nicht im Mainstream.

Ambrosch: In den USA hatte das Marketing immer einen großen Stellenwert, weil Filme so viele unterschiedliche kulturelle Gruppen gleichzeitig erreichen mussten. Dafür musste man den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Aber es ist toll, dass wir als Produzenten heute das so tun können, wie wir es tun. Auf der anderen Seite sehe auch ich da Gefahren: Denn wer kann sich so viel Individualität und Internationalität leisten? Das sind natürlich Amazon, Netflix et cetera. Die Gefahr ist, dass wir zwar deutschsprachige Inhalte machen, aber die Rechte daran an große amerikanische Anbieter – vielleicht auch bald chinesische – gehen. Über kurz oder lang werden wir so die Hoheit über unsere Produktionen, also die Eigentümerschaft, verlieren.

Wolkenstein: Als Produzent wird man da wieder zum Zulieferer, ganz so, wie es sich in meinen Anfangszeiten die TV-Anstalten gewünscht haben. Das funktioniert dann nach dem Prinzip: Wer zahlt, schafft an. Man lebt vielleicht gut davon, aber die Kreativität geht verloren oder wird jedenfalls nivelliert.