Emmys: Ich bin’s, dein Computer - Streaming siegt gegen TV

Und Streaming ist erstaunlich voll von regionalen Inhalten. Doch vor zuviel Vielfalt muss sich auch der konservative TV-Seher nicht fürchten: Nicht nur der Siegeszug des Streamingfernsehens war bei den diesjährigen Emmys beachtlich, sondern auch, wie weiß die Preisverleihung ist. 44 Prozent der Nominierten in den Schauspielkategorien waren BIPoC (Black, Indigenous & People of Color) – die Preise für Haupt- und Nebenrollen gingen jedoch ausschließlich an weiße Darsteller.

Eine der wenigen Schwarzen Filmschaffenden, die am Sonntagabend einen Preis entgegennehmen durfte, war Michaela Coel. Ihre viel beachtete, semiautobiografischen Serie „I May Destroy You“ über die Folgen einer Vergewaltigung war vier Mal nominiert gewesen, konnte sich aber nur in der Kategorie Drehbuch durchsetzen. „Schreibt die Geschichte, die euch ängstigt, die euch unangenehm ist“, riet sie in ihrer mit Standing Ovations bedachten Rede.