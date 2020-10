"I May Destroy You": Michaela Coels beeindruckender Serien-Hit

Coel erzählt das alles derart temporeich, unkonventionell, schonungslos und zugleich mit einem gewissen Witz, dass man sprachlos zurückbleibt. Und man fragt sich, warum in all den Fernsehstunden, die man bisher erlebt hat, so vieles von dem, was sie anspricht, so selten zu sehen war? Und zwar auch Nebensächliches. Jene Szene aus Episode 3, in der es vollkommen unaufgeregt um Perioden-Sex geht, wird vom Internet gefeiert.

Coel ist mit "I May Destroy You" ein beeindruckendes Serien-Highlight gelungen, das sich am Ende des Jahres wohl in einigen "Best of"-Listen wiederfinden wird. Das Time Magazine hat sie jedenfalls schon auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen 2020 gesetzt.