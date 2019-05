"Fleabag": Die tragikomische Serie geht in die letzte Staffel

Blutverschmiert steht sie gleich zu Beginn der ersten neuen Folge vor einem Spiegel – und man weiß, dass sich Protagonistin Fleabag wieder mitten ins Chaos gestürzt hat. Die gleichnamige Serie startet heute, Freitag, beim Streamingdienst Amazon Prime Video in die zweite Staffel – mit einem äußerst unangenehmen Familiendinner.

Dass der Vater und das „Stiefmonster“ (herrlich boshaft: Oscar-Preisträgerin Olivia Colman) dabei ihre Hochzeitspläne kundtun, ist noch das kleinste Übel des Abends. Zwischen verschiedenen Katastrophen verliebt sich Fleabag auch noch – und zwar ausgerechnet in den Priester, der die Trauung durchführen soll ( Andrew Scott, bekannt unter anderem als Fiesling Morarty in der Serie „Sherlock“). So kommt es, dass die sonst so umtriebige Antiheldin nun brav in die Kirche geht.