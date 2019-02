"Killing Eve": Hochgelobte Thrillerserie mit Sandra Oh

Auf eine Hauptrolle hatte Oh lange gewartet: Als die kanadische Schauspielerin mit koreanischen Wurzeln das Drehbuch zu „Killing Eve“ bekam, verstand sie zunächst nicht, welche Figur da denn für sie vorgesehen sein könnte, wie Oh in einem Interview mit dem Onlinemagazin Vulture erklärte. Dass es die Protagonistin sein könnte, kam ihr nach all den Jahren in Nebenrollen nicht in den Sinn.