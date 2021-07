Wohlfühlfernsehserie "Ted Lasso" ist "ein Vibe"

Denn Ted Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, ist heilsam. Der Schnauzbartträger begegnet all der Reiberei, die natürlich auf ihn wartet (wir schreiben jetzt nicht, wie ihn die angefressenen Fußballfans nach ersten Misserfolgen nennen), mit sonniger Positivität, mit der besten Seite der US-amerikanischen fröhlichen Aufgedrehtheit. Er bringt seiner britischen Chefin (Hannah Waddingham als Rebecca) so lange selbstgebackene Kekse mit, bis deren fieser Plan derart durchgesüßt ist, dass er sich in Luft auflöst. Er gewinnt seine Spieler mit emotionalen Umarmungen. Er stupst die etwas verlorene Influencerin Keeley (Juno Temple) in die richtigste Richtung.

Man wäre ja gerne zynisch, aber das Ganze ist pures Wohlfühl-Fernsehen – keine Serie, sondern eine Stimmung, wie Sudeikis sagt.

Anpfiff! g. leyrer