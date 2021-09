Facebook-Chefin Gifford: „Wir sind uns der Verantwortung bewusst“

„In der aktuellen Pandemie ist die Herausforderung durch Falschmeldungen noch einmal bedeutender als zuvor“, so Angelika Gifford zum KURIER. Die Facebook-Vizepräsidentin, zuständig für Zentraleuropa, ist zu Gast bei den Österreichischen Medientagen, die am heutigen Mittwoch starten (siehe Infobox unten). Dabei trifft wie jedes Jahr das Who ist Who der (heimischen) Medienbranche zusammen und diskutiert über verschiedene Baustellen, von der Zukunft der Printmedien über die Herausforderungen der Digitalisierung – bis zu Fake News, die gerade in den vergangenen Monaten verstärkt zum gesellschaftlichen Problem geworden sind.

Facebook arbeite deswegen daran, „Menschen verifizierte Informationen zur Verfügung zu stellen, aber auch Falschinformationen und unzulässige Inhalte zu entfernen bzw. einzudämmen“, erklärt Gifford. „Zum Beispiel haben wir über zwei Milliarden Menschen auf unser COVID-19-Informationszentrum und via Pop-ups auf Facebook und Instagram auf verifizierte Informationen von Gesundheitsbehörden wie der Weltgesundheitsorganisation aufmerksam gemacht.“