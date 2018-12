Facebook: "Der schlimmste Boulevardchefredakteur auf Steroiden"

Vordergründig betrachtet, gibt der Erfolg Amazon, Facebook und Co. Recht. Sie beschreiben aber im Buch sogenannte Netzwerkeffekte, die bei datengetriebenen Unternehmen besonders stark zum Tragen kommen. Worin besteht die Gefahr, die von ihnen ausgeht?

Milborn: Einen Energiekonzern könnte man zerschlagen, wenn er zu groß ist. Bei der Datenwirtschaft ist es nicht so einfach, weil der, der die meisten User hat, bekommt auch fast alle anderen. Denn: Was mache ich auf einer anderen Plattform, wenn alle meine Freunde bei Facebook sind? Der, der die meisten Daten hat, hat zugleich aber auch die bessere Möglichkeit, die besseren Programme zu entwickeln. Zum Beispiel: Das Unternehmen, dass die meisten Handys im Griff hat, weiß am Besten, wo gerade Stau ist. Und holt sich dadurch noch mehr User und noch mehr Daten.

Wir können in Europa den besten Dienst entwickeln, wir kämen aber nicht gegen die immer weiter wachsenden Giganten aus dem Silicon Valley an.

Breitenecker: Die Gefahr besteht. Aber: Wir wären in der Lage, in Europa, der größten Volkswirtschaft der Welt, etwas dagegen zu tun. Einerseits muss man Facebook und Co. als Massenmedien behandeln. Wir Medien – sowohl die öffentlich-rechtlichen, als auch die privaten – müssten uns dann in Forschung und Entwicklungs-Plattformen zusammenschließen. Das viele Geld, das derzeit in einem internen europäischen Konkurrenzkampf verpufft, könnte man kanalisieren für eine gemeinsame Forschung und Entwicklung für Alternativen zu Google und Facebook aus Europa heraus.

Wir spielen als Europäer derzeit keine relevante Rolle in der globalen Datenwirtschaft.

Breitenecker: In Wirklichkeit ist Europa praktisch unbedeutend, wenn man sich das Gewicht der Börsenkapitalisierungen dieser Giganten anschaut. Das bedroht ganz Europa. Daher müssen wir für eine Gegenoffensive eintreten.

Milborn: Was man auch beachten sollte: Facebook und YouTube sind nicht neutral. Die haben ganz bestimmte Regeln, die auf ihren Werten basieren. Verkürzt gesagt: Bei Facebook sind entblößte Nippel verboten, aber Hakenkreuze erlaubt. Wir in Europa haben aber ein anderes Gesellschaftsmodell, wo etwa Hetze gegen Minderheiten nicht unter Meinungsfreiheit fällt, und wo es Grenzen für soziale Wirtschaft gibt. Das unglaublich erfolgreiche europäische Modell, dass eigentlich alle haben wollen, verschwindet in der Digitalwirtschaft zwischen China und USA.

Den Europäern wird gerne unterstellt, sie seien verkrampft bei Datenschutz und Co. Sind Sie beide vielleicht auch einfach spießig in diesen Dingen?

Breitenecker: Genau aus diesem Grund sagen wir nicht, wir wollen das Internet abschaffen, sondern: Wir wollen auch solche Produkte in Europa machen. Wir wollen bessere Medien-Plattformen schaffen, die an europäischen Werten orientiert sind. Wir wollen eine länderübergreifende europäische Allianz, um bessere Produkte zu entwickeln – vielleicht auf der nächsthöheren technologischen Stufe. Beispielsweise könnten wir bei der dezentralen Technologie Blockchain ein Stück weit vorne sein. Auch Österreich ist in diesen Projekten führend.

Milborn: Ich nutze die Produkte aus dem Silicon Valley selbst oft. Aber ich will nicht in der Gesellschaft leben, die sie produzieren, wenn sie zu Monopolen werden – einer Gesellschaft, in der jeder Schritt und jede Gefühlsregung überwacht und benützt wird, um Menschen einzuteilen. Wenn man gut verdient und in einem guten Viertel wohnt, wird man nie negative Auswirkungen bemerken. Wenn du aber kurz rausfällst, weil du länger krank bist oder mit jemandem befreundet bist, der in Konkurs war, schlägt der Algorithmus zu und schließt dich aus: Dann werden Versicherungen teurer, oder deine Bewerbung landet im Papierkorb, weil dein Bewegungsmuster nicht zum Jobprofil passt. Ich halte es nicht für spießig, da dagegen zu sein, sondern für notwendig.

In Ihrem Buch wollen Sie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine tragende Rolle zuschreiben. Wie sieht die aus?

Breitenecker: Wir glauben, dass die öffentlich-rechtliche Idee so notwendig ist wie nie – aufgrund dieser technologischen Revolution. Allerdings völlig neu definiert. Wir brauchen einen Funktionsauftrag: Wir müssen die Fesseln des öffentlich-rechtlichen Systems aus dem vorigen Jahrhundert abstreifen, wie zum Beispiel, dass es nur auf Radio und Fernsehen abzielt. Wir glauben, dass die Mediengattungen verschwimmen, am Handy sind alle gleich – und die öffentlich-rechtliche Idee müsste für alle Gattungen gelten. Das Geld, das der ORF über Werbung einnimmt, soll für Forschung und Entwicklung zweckgewidmet werden in einer Allianz statt Konkurrenz mit den europäischen privaten Medien.

