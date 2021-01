Frauen in der Chefetage: Was die Quote bewirkt

In Österreich gilt seit 2018 eine gesetzliche 30-Prozent-Geschlechterquote für alle Neubestellungen in den Aufsichtsräten von Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Frauenanteil von mindestens 20 Prozent in der Belegschaft. Seither steigt der Frauenanteil langsam aber kontinuierlich.

Bei den Börsenfirmen stieg er zuletzt von 26,2 auf 27,3 Prozent. Trotz Regelung erfüllt jedoch noch fast jedes vierte Unternehmen die Quote nicht. Die Sanktionen, wie der leere Stuhl im Aufsichtsrat, sind eher symbolischer Natur.

Keine Diskussion zur Quote

Eine gesetzliche Quotenregelung auch für Vorstände wie in Deutschland, steht in Österreich derzeit nicht zur Debatte – vor allem Wirtschaftsvertreter sehen darin einen (zu) starken Eingriff in die unternehmerische Entscheidung und bremsen daher. Auch nur wenige weibliche Führungskräfte setzen sich öffentlich für eine Quotenpflicht ein.