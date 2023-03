Wiener Stiftungsrat Kettner: „Selbstverzwergung" von Republik und ORF

Hinterfragen lassen muss sich aber auch der ORF-Stiftungsrat, dessen Mitglied Kettner seit 2010 ist. Der Verfassungsgerichtshof wird noch im ersten Halbjahr die Beschickung des Stiftungsrates unter die Lupe nehmen. Angestrengt hatte das Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) – nachdem sein Kandidat für den ORF-Landesdirektor nicht zum Zug gekommen war. Kettner ist, was den Entscheid des VfGH betrifft, „gespannt und ich bin offen für Neuerungen.“ Eine schon ventilierte „Reform-Idee“ lautete, man könne die Mitglieder ja per Losentscheid bestimmen. „Das hieße, keiner übernimmt die Verantwortung für die Entscheidung und für die Folgen bei einem Milliarden-Unternehmen. Das ist ein Grad an Deprofessionalisierung der Debatte, der aberwitzig ist.“

Selbstschutz

Professionalität ist im ORF-Aufsichtsgremium, dessen Mitglieder bei groben Fehlverhalten persönlich haften, in diesen Wochen tatsächlich gefordert. Nach einem VfGH-Spruch läuft die bisherige GIS-Finanzierung mit Jahresende. Alles weitere ist in Schwebe beim ORF. Irgendwann muss man wohl auch zum Selbstschutz tätig werden. „Ich lasse mir in den Gremiensitzungen von der ORF-Führung sicherlich das weitere Vorgehen, die Sparmaßnahmen und Konsequenzen daraus detailliert erläutern. Sie sind die Fachleute.“ Man müsse aber auch ganz klar die Machtverhältnisse im Stiftungsrat sehen und daraus folgt: „Das Sagen haben andere. Wie mit dieser schwierigen Situation umzugehen ist, liegt in ihrer Verantwortung.“ Er sei nicht in der Situation, Stichwortgeber für die Politik zu sein, sagt Kettner, das sei auch nicht die ORF-Führung. „Aber wenn sie auch nicht von der Regierung bestellt wurde, sie haben gegenseitig die Telefonnummern.“