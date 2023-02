Heftige Diskussionen um ORF-Einschnitte

Noch ist vieles unklar, was die ORF-Sparpläne und jene zur Neueinführung der Haushaltsabgabe in Österreich betrifft. Aber immerhin die Bildzeitung findet es schon mal super. Auf Seite 1 titelte Deutschlands größte Boulevard-Zeitung am Mittwoch: „ORF als Vorbild. ARD und ZDF sollen Milliarden einsparen“. Allerdings liest sich das bei Bild so, als würde der ORF von bisher einer Milliarde an Einnahmen (davon zwei Drittel aus GIS-Gebühren) 300 Millionen kürzen müssen …