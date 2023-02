Deutsche "Bild"-Zeitung: "ORF als Vorbild für ARD und ZDF"

Bayerns FDP-Chef Martin Hagen besteht bei ARD und ZDF gar auf ein "vergleichbares Sparpotenzial".

Gemessen am Faktor 10 (Deutschland hat zehnmal so viele Einwohner wie Österreich, zehnfaches BIP u.a.) schwebt dem Liberalen Politiker also ein Sparvolumen von rund drei Milliarden Euro vor.