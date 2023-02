ORF: Einigung Raab und Weißmann sieht Haushaltsabgabe vor

Weißer Rauch in der Medienpolitik: Wie der KURIER erfahren hat, gibt es eine Einigung über die künftige ORF-Finanzierung. Ausverhandelt wurde demnach eine Haushaltsabgabe. Diese soll deutlich billiger werden als die bisherige ORF-Gebühr: Kolportiert werden 16,50 Euro pro Haushalt. Das wäre eine deutliche Einsparung für die bisherigen Gebührenzahler. Das Programmentgelt beträgt derzeit 18,59 Euro (20,45 Euro inklusive Umsatzsteuer). Kolportiert wird auch eine soziale Abfederung wie bisher - eine wiederholte Forderung der Grünen. Bis zuletzt hatte Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann über die Form und die Höhe der ORF-Finanzierung verhandelt.

Rund 300 Millionen Euro weniger

Dafür gibt es eine harte Einsparungsvorgabe für den ORF bis 2026. Kolportierte Höhe sind rund 300 Millionen Euro. Das entspricht in etwa dem angemeldeten zusätzlichen Finanzbedarf des ORF. Die mittelfristige ORF-Finanzplanung (mit fortgeschriebenen GIS-Einnahmen) weist ein Minus von 70 Millionen Euro für 2024, ein Minus von 90 Millionen für 2025 und Verluste in der Höhe von 130 Millionen Euro für 2026 aus (bei einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro) trotz weiterer eingeplanter z. Teil einmaliger Einsparungen (Aussetzen der Pensionskassenbeiträge etc.). Das muss er nun aus eigenen Kräften stemmen.

Der mit der bisherigen GIS-Gebühr eingehobene Länderanteil soll weiterbestehen. Dieser wird je nach Bundesland unterschiedlich hoch mit dem Rundfunkbeitrag abgebucht.

Höchstgericht

Mit Ende 2023 läuft die aktuelle Form der Einhebung des Programmentgelts für den ORF durch die GIS nach dem Spruch des Verfassungsgerichtshofs aus. Dieser verlangt die Schließung der Streaming-Lücke, weil sie gleichheitswidrig sei. Gleichzeitig formulierte das Höchstgericht eine "Finanzierungsgarantie".

Da auch das neue Modell wohl von der EU-Kommission als Beihilfe qualifiziert wird, muss es noch in Brüssel abgesegnet werden. Auch deshalb hat die Zeit gedrängt. Zuletzt sprach ORF-Generaldirektor Weißmann von längstens sechs bis acht Wochen, die man noch für eine Einigung habe.