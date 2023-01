GIS-Datenaffäre: Unternehmer erstattete Strafanzeige

„An die Daten war der Hacker durch Nachlässigkeit bei jener Wiener IT-Firma gelangt, welche die GIS mit der Neustrukturierung ihrer Datenbank beauftragt hatte. Betroffen waren praktisch alle österreichische Meldedaten, also Namen, Geburtsdaten und Meldeadressen aller Bürger“, heißt es in der Anzeige. „Ein Mitarbeiter des Subunternehmens dürfte für eine Teststellung die echten Meldedaten der GIS verwendet haben, und diese Datenbank war so ohne Zugangssicherung im Internet verfügbar.“ Die Daten konnten über eine spezielle Suchmaschine aufgefunden werden.

Der Datendiebstahl wurde bereits 2020 bekannt, aber erst im November 2022 mit der Festnahme eines Hackers in den Niederlanden von den Behörden geklärt.