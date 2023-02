ORF-Sparpläne liegen auf dem Tisch: Das wird künftig gestrichen

Das ORF-Sparprogramm ist laut KURIER-Informationen fix: Demnach wurden am Montag im Sonderfinanzausschuss die Schließung von ORF Sport +, Radio Symphonieorchester sowie die Streamingdienste Flimmit und Fidelio besprochen.

300 Millionen Einsparung, dafür neue Finanzierung

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann bestätigte, dass bis 2026 rund 300 Millionen Euro eingespart werden müssen. "Wir sind am Anfang eines Prozesses", sagte er zu den kolportierten Maßnahmen. "Es ist eine Vielzahl von Maßnahmen, die hier notwendig sind". So wirke der niedrige Gehaltsabschluss auch in den kommenden Jahre, es werde auch harte Verhandlungen mit Zulieferern geben, so Weißmann. "Sie müssen schon verstehen, wir sind am Beginn eines Budgetprozesses sind." Allerdings: "So eine schwierige Situation hat es für den ORF noch nie gegeben."

Hin zum Kernauftrag

Befragt nach Einsparungen bezog sich Weißmann auch auf das ORF-Gesetz: "Wir schauen, was öffentlich-rechtlicher Kernauftrag ist und welche Dinge nur bei wirtschaftlicher Machbarkeit vorgesehen oder überhaupt nicht vorgesehen sind." Das RSO sei "ein wirklich tolles Orchester und wir werden jede Maßnahme unterstüzen, damit das RSO auch in Zukunft weitergeführt werden kann. Für die Zukunft des Orchesters heißt das nichts. Der ORF kann es aber Stand heute nicht finanzieren."

Breitensport künftig auf ORF1

ORF sport + soll als linearer Kanal eingestellt werden, sagte Weißmann: "Wir werden den Breitensport im Wesentlichen auf ORF1 verlagern. Wir werden sehr rasch beginnen, die amerikanischen Serien einzustellen." Allerdings soll künfigit Sport + als digitales Angebot wird weiter bestehen."

Haushaltsabgabe kommt

Im Gegenzug bekommt er eine neue Finanzierungsbasis in Form einer Haushaltsabgabe. Ab 2024 muss jeder Haushalt für den ORF aufkommen, egal, ober ein Empfangsgerät (Fernseher, Radiogerät, Computer) vorhanden ist.