Stadtkomödie "Curling für Eisenstadt": Zielen, wischen, hoffen

Der steirische Drehbuchautor und „Regie-Autodidakt“, wie er sich selbst im KURIER-Gespräch bezeichnet, arbeitet gerne mit vielen Schnitten und rasanter Erzählweise. „Eine Komödie muss für mich eine gewisse Geschwindigkeit haben“, erklärt Schmied das Tempo. Abgeschaut hat er sich das von US-amerikanischen Komödien, mit denen er groß geworden sei.

„Wenn man als Kind der Arbeiterklasse in der Steiermark aufwächst, kommt man nicht in Berührung mit französischen Arthouse-Filmen. Wir hatten im Ort eine einzige Videothek, in der jede Woche nur wenig neue Filme zur Auswahl standen“ – es waren klassische Blockbuster-Komödien oder Action-Filme wie „Zurück in die Zukunft“, „Rocky“, „Täglich grüßt das Murmeltier“, „Lethal Weapon“ und „ Forrest Gump“.