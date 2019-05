Neue Wiener Stadtkomödie: Filmdreh im Nachtclub

Der Nachtclub Maxim auf der Wiener Kärntner Straße an einem Nachmittag um halb drei: Normalerweise ist um diese Uhrzeit noch geschlossen, doch ausnahmsweise ist das Etablissement mit den roten Tapeten schon jetzt gut gefüllt. Denn das Maxim ist einer der Drehorte für „Der Fall der Gerti B.“, die neue ORF-Stadtkomödie. Mit dabei sind unter anderem Cornelius Obonya, Susi Stach, Karl Fischer und – in einer Gastrolle – Christiane Hörbiger.

Die „Grande Dame“ will es filmtechnisch bekanntlich ruhiger angehen lassen. Dass sie dennoch in „Der Fall der Gerti B.“ mitspielt, dürfte wohl an der Regie liegen – denn für die zeichnet ihr Sohn Sascha Bigler verantwortlich. Und so nimmt Hörbiger im Sexclub für ihren Gastauftritt Platz. Als „schräge Version ihrer selbst“, wie es heißt, soll sie bei einer erotischen Soiree aus dem Tagebuch der Prostituierten Josefine Mutzenbacher vorlesen. Mit dabei sind auch ihre Hunde, zwei Möpse, die zwischen den Takes durchs Lokal flitzen.