ORF mit neuen "Landkrimis" und "Stadtkomödien"

Oberösterreich

In Sachen Figurenentwicklung konnten sich Maria Hofstätter (als Grete Öller) und Miriam Fussenegger ( Lisa Nemeth) als austoben: Für das Kripo-Duo ist "Der Tote im See" (19. Dezember) immerhin bereits der zweite Fall - oder genauer gesagt eine Fortführung der Ereignisse von "Der Tote am Teich" (2015). "Als es hieß, es soll weitergedreht werden, gab es von meiner Seite schon den Wunsch, dass man ein bisschen mehr Fleisch auf die Knochen bekommt", so Hofstätter. "Im ersten Krimi waren wir ja rein die Ermittlerinnen, haben also einfach unseren Job gemacht. Diesmal haben wir mehr persönliche Geschichte bekommen."

Info: "Der Tote im See", Landkrimi aus Oberösterreich, am 19. Dezember, um 20.15 Uhr in ORFeins. Mit: u. a. Miriam Fussenegger, Josef Hader, Erni Mangold, Josef Hader.