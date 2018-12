"Harri Pinter, Drecksau": Ein Mann im Kampf gegen seine Pubertät

Das hätte sich Harri Pinter ( Juergen Maurer), als „ Drecksau“ eine Eishockey-Legende und Fahrlehrer in Klagenfurt, besser gespart. Angeschlagen von der Trennung von Freundin Ines ( Julia Cencig), fragt der 46-Jährige sinnierend beim Bier: „Miri, was hältst Du von mir – so global gesehen?“.

Und die Servicekraft im KAC-Klublokal ( Amrei Baumgartl) sagt es ihm: „A saublöder Hund bist, Harri, a Tschopperle mit einem Horizont von einem Volksschüler, maximal … Mich wundert echt, dass dein Schädel nicht implodiert bei dem ganzen Vakuum.“

Es ist nur einer von vielen schmerzhaften Momenten für „ Harri Pinter, Drecksau“ in der neuen Stadtkomödie (Samstag, 20.15, ORFeins).