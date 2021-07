Setbesuch bei "Soko Donau": Schmelzende Torte für den neuen Kommissar

Geplant sei, dass Herzog auf jeden Fall mehrere Staffeln in Wien bleibt: „Ich bin wahnsinnig gut aufgenommen worden. Manchmal ist es als Schauspieler ja ein bisschen schwierig, wenn man in so eine lang laufende Serie reinkommt. Aber die Kolleginnen und Kollegen haben es mir sehr einfach gemacht, sodass ich nie das Gefühl hatte, hier fremd zu sein“, sagt Gruber, der sich auch sprachlich schon eingelebt hat: "Beim Wort Häfn dachte ich anfangs, das wäre ein Plundergebäck. Aber es hat nichts mit Hefe zu tun – es ist das Gefängnis."

Auch Kollegin Lilian Klebow, die mit Penny Lanz eine der Dienstältesten mimt, freut sich über den Neuen im Team: „Er bringt einen sehr ruhigen, besonnenen Charakter mit und einen sehr klugen Humor.“

Sie genieße es, immer wieder in neuen Konstellationen zu spielen – auch, wenn der jüngste Zuwachs ihre Serienfigur mitunter herausfordert: Denn ausgerechnet der Fußballexpertin Penny Lanz will der Neue Nachhilfe in Sachen WM-Tore geben. "Ein Spiel auf Augenhöhe", so Klebow, die von Anfang an bei der "Soko Donau" dabei ist. Penny Lanz habe sich seitdem stark weiterentwickelt: "Sie musste sich in einer Männerwelt nach oben arbeiten, so wie viele Frauen in vielen Berufen."